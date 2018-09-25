К середине февраля отремонтируют памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах

Монумент установлен на площади Памяти, на пересечении улиц Мичурина и Осипенко.



Подрядчику нужно будет отремонтировать подиум для свечей, обновить центральную и боковую композиции с надписями, прилегающую к памятнику площадку, провести облицовку стен памятника полированными мраморными плитами, а также обустроить тротуар.