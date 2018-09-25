Батареи в Самаре станут горячими раньше нормативных сроков

В понедельник, 24 сентября, специалисты сферы ЖКХ обсудили подготовку к отопительному сезону. Работы уже находятся на финальной стадии.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подытожил, что в целом город готов к подаче тепла.

— Как и в прошлом году, мы не собираемся выжидать пять дней, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха не будет превышать восемь градусов тепла. Уже на второй день при такой погоде начнем подавать отопление в детские сады, школы, больницы и дома престарелых. Тепло в первую очередь будет пущено в учреждения социальной сферы, — пообещал Василенко.

Первый вице-мэр добавил, что из 15 объектов теплоснабжения к работе готовы шесть. Сегодня завершатся работы на Заводском шоссе, на улицах XXII Партсъезда, Победы, Гагарина, Первомайской/проспекте Ленина и Нагорной/Александра Матросова. По мнению Василенко, по сравнению с прошлым годом процент выполнения на порядок выше. Между ответственными службами налажено комплексное взаимодействие.

— Ремонтная кампания близится к завершению, проходят пусконаладочные операции. Мы проверяем работу котельных, ждем похолодания во всеоружии, — заверил заместитель главного инженера самарского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

ТСЖ и управляющие компании также готовят к зиме обслуживаемый жилфонд. В частности, начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков заявил, что дома, находящиеся в зоне ответственности организации, готовы к подаче тепла. Помимо этого создан запас противого-

лоледных реагентов, сформированы бригады, которые будут заниматься очисткой крыш от снега.

Представители ресурсоснабжающих организаций традиционно говорили о долгах населения как о факторе, тормозящем подготовку оборудования. По словам энергетиков, недоплаты, возникающие по вине жильцов или управляющих организаций, снижают качество обслуживания.

Руководитель контрольноаналитического управления Государственной жилищной инспекции Самарской области Елена Тюрина отметила, что в ближайшие дни вступит в силу перечень нарушений лицензионных требований, за допущение которых управляющим компаниям грозят жесткие санкции. «Неуд» последует, например, за долги перед поставщиками ресурсов, за то, что в домах перед отопительным сезоном не проведены промывка и опрессовка.

— Повторное нарушение влечет за собой исключение домов из реестра организации и как следствие — отзыв лицензии, — подытожила Тюрина. Руководитель регионального общественного центра «ЖКХ контроль» Виктор Часовских рекомендовал жителям не переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями перед отопительным сезоном. Прежде всего это касается поставщиков тепла.

— В настоящее время для этих изменений не отработана правовая база. Чтобы избежать сложностей, лучше оставить эту работу за управляющей компанией, — посоветовал Часовских.