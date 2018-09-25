В Новокуйбышевске завершилась «Золотая маска»

С 7 по 22 сентября Самарская область принимала крупнейшую российскую национальную театральную премию и фестиваль.

Программа «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии» проходит с 2000 года. За это время осуществлено более 90 проектов в 40 населенных пунктах от Архангельска до Южно-Сахалинска. Например, в 2011 году «Золотая Маска» посетила Самару. Магнитогорский драматический театр имени Пушкина показал спектакли «Гроза» и «Бег», а Московский театр имени Вахтангова — «Ветер шумит в тополях».

Весной 2018 года спектакли «Золотой Маски» увидели зрители Екатеринбурга, Саратова и Воронежа. Осенью региональные программы пройдут в Ульяновске, Петрозаводске и Костомукше, Иванове и Кинешме, Чите, Череповце, Сургуте, а также в Санкт-Петербурге. В списке счастливчиков оказался и Новокуйбышевск.

Посмотрели

«Отцы и сыновья»

Открыл показы «Золотой Маски» в Новокуйбышевске спектакль Леонида Хейфеца «Отцы и сыновья», который идет в Театре имени Маяковского. Искаженное название знаменитого романа Ивана Тургенева — это заголовок пьесы ирландского драматурга Брайана Фрила, который переводил для западного читателя произведения классиков русской литературы.

Предпочтя хрестоматийному тексту соотечественника пьесу европейского автора, написанную «по мотивам», режиссер, возможно, прельстился соблазном дорассказать историю. Брайан Фрил известен своими «дописанными» к классическим сюжетам последними главами. В концовке спектакля перед глазами зрителей разворачивается жизнь персонажей после смерти главного героя — Евгения Базарова.

Тягучий и длительный финал можно назвать экспозицией всего спектакля (только поданной уже «на закуску»). Быт размерен и неспешен, диалоги развиваются по спирали, возвращаясь к первоначальному — важен процесс, а не результат. И персонажа, который является главным действующим лицом и катализатором развития сюжета в романе, здесь нет. А был ли он на протяжении всего действия?

Приглушенный почти до беззвучия, не активный в своих поступках и не яростный в декларации программных принципов нигилизма Базаров (Сергей Беляев) почти незаметен на сцене. В особенности по соседству с ярким Аркадием в исполнении Макара Запорожского. Не надо быть поклонником сериалов и почитателем экранных образов этого артиста, чтобы выделять его — он и без этого приковывает взгляд, занимая передовую позицию и делая присутствие Базарова пустой формальностью.

«Магадан/Кабаре»

Говоря о достоинствах спектакля, один из исполнителей Дмитрий Богдан назвал как очевидные признаки («Магадан/Кабаре» взял «Золотую Маску» как постановка в малой форме), так и труднообъяснимые вещи:

— Если мы говорим о режиссуре Юрия Погребничко, сформулировать что-то внятное не получится. Здесь нельзя рассказать, о чем спектакль. У зрителей поднимаются такие глубинные пласты… Достижение постановщика здесь в том, что основная работа идет не на сцене, а у зрителя внутри, в его пространстве.

Трудно найти два более странных контекстуальных антонима, чем слова «Магадан» и «кабаре». Вечная мерзлота, куда насильно отправляют умирать, и горячий праздник жизни, куда идут добровольно. Название «Магадан/ Кабаре» — это в полном смысле слова обман зрителя. Потому что на сцене нет ни Магадана, ни кабаре. Это некая абстрактная точка на карте. Причем не факт, что нашей планеты.

Писать про такие спектакли почти невозможно, поскольку сюжета здесь нет, происходящее на сцене более походит на набор случайных концертных номеров, перемежающихся экзистенциальными сентенциями одной из героинь и не связанными с общей конвой видеороликами. Делиться возникающими у тебя в голове образами и мыслями? Но у каждого сидящего в зале они были свои. Итого — около 500 разных спектаклей.

«Колыбельная для Софьи»

Не самый популярный в театрах прозаик Евгений Замятин в своих произведениях только раскрывает темные глубины человеческих душ, не одаривая героев душеспасительными финалами, а читателей готовыми ответами на мучительные вопросы. Его повесть «Наводнение» легла в основу спектакля Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи», который Минусинский драматический театр показал в заключение фестиваля «Золотая Маска» в Новокуйбышевске.

На сцене — история о бездетной паре, приютившей сироту, которая стала причиной трагических событий, постепенно наполняющих пространство спектакля, как поднимающаяся при наводнении жидкость. Задыхаясь и не находя выхода, персонажи почти бессловесно существуют в этом мире мрака (причем как эмоционального, так и визуального — действие разворачивается практически в темноте).

Скорее пластический, чем драматический, обволакивающий, нарочито неспешный, особенно в первом действии, спектакль «Колыбельная для Софьи» затягивает зрителей не как водоворот или цунами, а как мучительно медленно подступающая вода, которая лишает возможности свободно дышать и заставляет хватать ртом воздух в надежде спастись. Не предлагая в конце ни моралите, ни воздаяния за грехи, автор спектакля, вслед за автором повести, оставляет публику наедине с вопросами о границах любви и ненависти, верности и предательства, права на преступление и на счастье.

Обсудили

Показ спектаклей в рамках фестиваля — главная, но не единственная составляющая. Одним из ярких событий программы стал круглый стол «Театры в малых городах». Вместе с художественным руководителем театрастудии «Грань» Денисом Бокурадзе в дискуссии приняли участие директора и худруки театров из Альметьевска, Минусинска, Лесосибирска, Набережных Челнов и других мест.

Генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, подводя итоги круглого стола, который продолжался четыре часа, отметила:

— Есть общие проблемы для театров малых городов. Например, нет помещений для хранения декораций. И следовательно, труппы вынуждены какие-то спектакли снимать с репертуара. Отсутствие транспорта мешает коллективам выезжать на другие площадки, чтобы показывать свои спектакли. Нет средств на техническое оснащение залов и специалистов, которые могли бы помочь в его освоении. Театрам сложно обеспечить актеров жильем — они не могут предоставлять квартиры или компенсировать их съем. Еще одна проблема — государственные задания, которые зачастую совсем не соотносимы с реальностью. Вопросов много. Мы постараемся суммировать все то, о чем говорили, и передать информацию в Министерство культуры Российской Федерации.

В рамках «Золотой Маски» в Новокуйбышевске прошли профессиональные мастер-классы для специалистов и лекции театрального критика Кристины Матвиенко на тему: «Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка».

Возникло несколько грандиозных планов. Например, о создании ассоциации театров малых городов России и о проведении крупномасштабного фестиваля в Самарской области и столице губернии.

— У вас замечательные площадки: новому зданию «СамАрта» могут позавидовать и столичные труппы, есть площадки театров драмы, оперы и балета, будет построен театр кукол. Также надеемся, что в 2020 году откроется здание театра-студии «Грань», — сказала Ревякина.