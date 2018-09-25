У будущего «дома двух судов» на Тухачевского начали благоустраивать территорию

Суды Железнодорожного и Ленинского районов скоро должны переехать в здание на улице Тухачевского, 226 после завершения строительства.

Восьмиэтажный корпус изначально строили для медицинского университета: там планировали разместить кафедры ортопедии и травматологии. Однако из-за финансовых трудностей от идеи отказались. Долгие годы объект стоял недостроенным, пока не решили поселить в нем служителей Фемиды.

Здание вместит кабинеты судей, залы заседаний, архив и другие отделы. Посещать его будут многочисленные сотрудники ведомств и участники процессов. Так что надо решать вопрос со стоянкой для автомобилей. В проекте предусмотрели строительство нескольких парковок. Одна из них будет располагаться со стороны дороги за жилым домом на Гагарина, 9.

Местные жители были обеспокоены этой новостью, ведь на месте строительства парковки находится зеленая зона и детская площадка. Еще большую тревогу они начали бить, когда рабочие приступили к спилу деревьев. Самарцы сразу обратились к руководству города и области, чтобы прояснить ситуацию. — Многие жильцы возмутились, потому что всем нужна детская площадка. Никто не хочет, чтобы ее просто снесли. К тому же дом и так находится близко к дороге. Если все насаждения вырубят, мы окажемся не защищенными от выхлопных газов, — говорит старшая по дому Лариса Ежова.

Чтобы развеять сомнения и успокоить горожан, на место строительства прибыл руководитель генеральной подрядной организации Виктор Козлов. Он пояснил, что территорию вокруг суда озеленят, по периметру установят фонари и лавки.

— Горожан больше всего беспокоит площадка, на которой спилили десятки деревьев. Эта территория была неухоженной и неблагоустроенной. Вместо старых и сухих деревьев здесь появятся новые. Вместо земляных тропинок — асфальтовые дорожки. Мы идем навстречу жильцам и обещаем за свой счет перенести детскую площадку ближе к дому. Сейчас прорабатываем этот вопрос с администрацией района. Расстояние от жилого здания до парковки будет составлять 25 метров, — рассказал Козлов.

Пользоваться дополнительными машиноместами смогут не только посетители суда, но и местные жители. Площадка вместит 78 автомобилей. Благодаря этому можно будет восполнить нехватку парковочных мест во дворе.

«Оживлением» здания на Тухачевского решают сразу несколько проблем. Во-первых, предоставят судам более современные и просторные помещения, где будут созданы комфортные условия и для посетителей, в том числе маломобильных граждан. Во-вторых, обезопасят микрорайон. Долгое время «заброшка» служила пристанищем для бродяг и хулиганов. Часто случались пожары. Кроме того, с высоты бросали кирпичи. Бывали случаи, когда разбивали окна в соседнем доме. В-третьих, параллельно займутся благоустройством улицы.

Новый суд возводят за счет средств федерального бюджета. Подрядчику предстоит завершить общестроительные работы, отделку, комплектацию, монтаж и наладку коммуникаций. Ход работ контролирует Государственная инспекция строительного надзора Самарской области.