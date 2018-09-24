Политика

Назначен председатель Шестого кассационного суда

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 231

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов.

Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, пост председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции на шесть лет займет Александр Ефанов. Ранее он занимал должность председателя арбитражного суда Самарской области.

Шестой кассационный суд будет располагаться в высотке у Крымской площади. Служители Фемиды разместятся в нем после того, как в здании закончат строительные работы.

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