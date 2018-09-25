К концу декабря отремонтируют здание бывшей больницы Аржанова

Объект культурного наследия регионального значения находится на пересечении улиц Никитинской и Льва Толстого в Железнодорожном районе. Работы по реставрации здания проведут по проекту «Бережливая поликлиника». 13 поликлиник Самары и области оформят в едином стиле.

Подрядчику предстоит вставить новые двери и окна, отремонтировать потолки, лестницы, крышу больницы, провести антисептическую обработку каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей здания, заменить кирпичную кладку в стенах при необходимости, а также полы. Еще нужно будет поменять умывальники, раковины и унитазы, провести электромонтажные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Все работы необходимо закончить к 31 декабря этого года. Аукцион в электронной форме пройдет 15 октября.