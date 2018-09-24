В Самаре репродукции картин Малевича можно увидеть на остановках

С сентября этого года в нашем городе реализуют художественный проект «Русский Авангард: на рубеже эпох».
На рекламных конструкциях остановок размещают репродукции русского авангарда из коллекции областного музея. Среди них работы Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Ольги Розановой, Николая Попова, Михаила Менькова, Елены Бебутовой и многих других.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Адреса остановочных павильонов, где можно увидеть репродукции картин
Самарский район
Некрасовская / Фрунзе
Ольга Розанова «Полет аэроплана»
Куйбышева / Некрасовская
Александр Самохвалов «Натюрморт. 1910-е»
Куйбышева, 89
Виктор Пальмов «Семья середняка»
Куйбышева, 93 Михаил Меньков «Симфония»
Куйбышева, 86
Алексей Кравченко «Корольковские дачи»
Куйбышева, 92
Аристарх Лентулов «Пейзаж»
Куйбышева, 92
Михаил Ле-Дантю «Дама в кафе»
Ленинский район
Самарская / Красноармейская
Елена Бебутова «Пейзаж с пальмами»
Куйбышева
Петр Кончаловский «Молодые дубки»
Коммунистическая, 11
Александр Шарапов «Натюрморт»
Мичурина, 5
Александр Самохвалов «Натюрморт. 1920-е»
Куйбышева/ Красноармейская
Георгий Якулов «Фантазия-1910-е»
Молодогвардейская/ Маяковского
Владислав Стржеминский «Счетчик»
Октябрьский район
Проспект Ленина, 3
Даниил Колобов «Двойной портрет»
Осипенко, 24
Неизвестный художник «Натурщица. 1920-е»
Проспект Масленникова/ Ново-Садовая, 149
Ольга Розанова «Сон игрока»
Железнодорожный район
Спортивная / Урицкого
Павел Кузнецов «Натюрморт.1918»
Промышленный район
Демократическая, 37
Михаил Степанов «Декорация «Агитфонарь»
Стара-Загора/ Советской Армии
Аристарх Лентулов «Архитектурная композиция»
Стара-Загора/ XXII Партсъезда, 183
Авагим Миганджиан «Восточный мотив»