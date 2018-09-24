В Самаре репродукции картин Малевича можно увидеть на остановках

С сентября этого года в нашем городе реализуют художественный проект «Русский Авангард: на рубеже эпох».

На рекламных конструкциях остановок размещают репродукции русского авангарда из коллекции областного музея. Среди них работы Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Ольги Розановой, Николая Попова, Михаила Менькова, Елены Бебутовой и многих других.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Адреса остановочных павильонов, где можно увидеть репродукции картин