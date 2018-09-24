Политика

Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 337

Исполнять обязанности руководителя министерства будет Сергей Ульянкин.

В понедельник, 24 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем он отстранил Сергея Крайнева от должности врио министра энергетики и ЖКХ региона. Исполнять обязанности до нового назначения будет заместитель министра Сергей Ульянкин.

По словам Дмитрия Азарова, которые приводит департамент информационной политики губернатора, вместо системного подхода к решению проблем и модернизации инфраструктуры ЖКХ средства часто направляли на латание дыр.

— Работу нужно перестраивать. У министерства было время для того, чтобы перестроиться и не допустить подобного рода ситуации в преддверии отопительного сезона 2018-2019 годов. Но это не было сделано. Мы обязательно с этой ситуацией разберемся и исправим ее, — резюмировал губернатор.

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