Экономика
В Самарской области приняли закон о соцподдержке пожилых
Возможно, вернут льготный проезд по социальным картам
В понедельник, 24 сентября, на заседании Самарской губернской думы приняли закон «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Самарской области», который разработали по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.
Он позволит сохранить социальную поддержку женщинам и мужчинам, которые достигнут 55 и 60 лет соответственно с 2019 по 2027 годы:
- ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ветеранам труда – ежемесячная денежная выплата и ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг;
- ветеранам труда Самарской области — ежемесячная денежная выплата по статусу;
- людям предпенсионного возраста — льготы по транспортному налогу (в размере ½ от ставки налога одного транспортного средства);
- льготы по зубопротезированию;
- право на социальную помощь;
- право на бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, сейчас обсуждается возможность предоставить людям предпенсионного возраста ежемесячную выплату на проезд, а также право на льготный проезд в общественном транспорте по социальной карте жителя Самарской области.