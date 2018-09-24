В Самарской области приняли закон о соцподдержке пожилых

В понедельник, 24 сентября, на заседании Самарской губернской думы приняли закон «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Самарской области», который разработали по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Он позволит сохранить социальную поддержку женщинам и мужчинам, которые достигнут 55 и 60 лет соответственно с 2019 по 2027 годы:

ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ветеранам труда – ежемесячная денежная выплата и ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг;

ветеранам труда Самарской области — ежемесячная денежная выплата по статусу;

людям предпенсионного возраста — льготы по транспортному налогу (в размере ½ от ставки налога одного транспортного средства);

льготы по зубопротезированию;

право на социальную помощь;

право на бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность предоставить людям предпенсионного возраста ежемесячную выплату на проезд, а также право на льготный проезд в общественном транспорте по социальной карте жителя Самарской области.