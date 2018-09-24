Экономика

В Самарской области приняли закон о соцподдержке пожилых

Возможно, вернут льготный проезд по социальным картам

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 0 370

В понедельник, 24 сентября, на заседании Самарской губернской думы приняли закон «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Самарской области», который разработали по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Он позволит сохранить социальную поддержку женщинам и мужчинам, которые достигнут 55 и 60 лет соответственно с 2019 по 2027 годы:

  • ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ветеранам труда – ежемесячная денежная выплата и ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг;
  • ветеранам труда Самарской области — ежемесячная денежная выплата по статусу;
  • людям предпенсионного возраста — льготы по транспортному налогу (в размере ½ от ставки налога одного транспортного средства);
  • льготы по зубопротезированию;
  • право на социальную помощь;
  • право на бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность предоставить людям предпенсионного возраста ежемесячную выплату на проезд, а также право на льготный проезд в общественном транспорте по социальной карте жителя Самарской области.

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