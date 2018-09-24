Самарский писатель создал трилогию о Безымянке

Читатели Областной библиотеки первыми в городе познакомились с новым романом самарского писателя Андрея Олеха.

На творческой встрече автор представил заключительный роман трилогии, посвященной Безымянке. Вслед за книгами «Безымянлаг» (2016) и «Улица Свободы» (2017) вышла «Обмен и продажа» (2018). Роман описывает события зимы 1994–1995 годов, местами действия стали пункты обмена и продажи на площади Кирова.

— Как и предыдущие книги, «Обмен и продажа» – самостоятельное произведение, тем не менее, все они тесно связаны в трилогию, – отметил Андрей Олех. – Их объединяет не только история Безымянки, длинною в 50 лет, общие герои и сквозные сюжеты, но и множество деталей и образов.

На встрече Олех рассказал о том, как собирал материалы для романов. «Безымянлаг» основан на архивных документах. «Улица свободы» создавалась на основе воспоминаний, по большей части, жителей Безымянки. В сюжете «Обмена и продажи» есть и воспоминания Андрея Олеха.

Писатель также поделился дальнейшими творческими планами. В работе — новый роман о падении Волжской Булгарии.