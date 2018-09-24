Культура

«Поволжские сезоны Александра Васильева» ищут фотографов и корреспондентов

24.09.2018
Автор текста: Ирина Кириллова 0 234

Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» запускают открытый конкурс на позиции медиаволонтеров.

— Если ты фотограф, оператор, корреспондент, текстовик, блогер и ты дышишь МОДОЙ, то мы можем устроить тебе невероятную медиастажировку, — говорится в сообщении.

Требования:

— свободные дни 11,12, 13 октября 2018 г.;

— наличие медиапортфолио;

— желание улучшить навыки.

Как стать медиаволонтёром?

— заполнить анкету до 30 сентября 2018 года;

— подождать, когда организаторы выйдут на связь до 4 октября;

— пройти интенсив-курс по «Новым медиа» от Алины Леликовой (преподавателя курса «Новые медиа» в СГСПУ, практикующего журналиста и PR-щика, Члена резерва управленческих кадров Самарской области);

— пройти интенсив-курс по «Работа СМИ на fashion-мероприятии» от Марии Казак (театрального художника, модельера, член Союза дизайнеров России, арт-директора «Поволжских сезонов Александра Васильева»);

— применить полученные знания на практике.

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