«Поволжские сезоны Александра Васильева» ищут фотографов и корреспондентов

Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» запускают открытый конкурс на позиции медиаволонтеров.

— Если ты фотограф, оператор, корреспондент, текстовик, блогер и ты дышишь МОДОЙ, то мы можем устроить тебе невероятную медиастажировку, — говорится в сообщении.

Требования:

— свободные дни 11,12, 13 октября 2018 г.;

— наличие медиапортфолио;

— желание улучшить навыки.

Как стать медиаволонтёром?

— заполнить анкету до 30 сентября 2018 года;

— подождать, когда организаторы выйдут на связь до 4 октября;

— пройти интенсив-курс по «Новым медиа» от Алины Леликовой (преподавателя курса «Новые медиа» в СГСПУ, практикующего журналиста и PR-щика, Члена резерва управленческих кадров Самарской области);

— пройти интенсив-курс по «Работа СМИ на fashion-мероприятии» от Марии Казак (театрального художника, модельера, член Союза дизайнеров России, арт-директора «Поволжских сезонов Александра Васильева»);

— применить полученные знания на практике.