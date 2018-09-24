Культура
«Поволжские сезоны Александра Васильева» ищут фотографов и корреспондентов
Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» запускают открытый конкурс на позиции медиаволонтеров.
— Если ты фотограф, оператор, корреспондент, текстовик, блогер и ты дышишь МОДОЙ, то мы можем устроить тебе невероятную медиастажировку, — говорится в сообщении.
Требования:
— свободные дни 11,12, 13 октября 2018 г.;
— наличие медиапортфолио;
— желание улучшить навыки.
Как стать медиаволонтёром?
— заполнить анкету до 30 сентября 2018 года;
— подождать, когда организаторы выйдут на связь до 4 октября;
— пройти интенсив-курс по «Новым медиа» от Алины Леликовой (преподавателя курса «Новые медиа» в СГСПУ, практикующего журналиста и PR-щика, Члена резерва управленческих кадров Самарской области);
— пройти интенсив-курс по «Работа СМИ на fashion-мероприятии» от Марии Казак (театрального художника, модельера, член Союза дизайнеров России, арт-директора «Поволжских сезонов Александра Васильева»);
— применить полученные знания на практике.