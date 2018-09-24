СпортТранспорт

Как доехать до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

Маршрут S5 начнет ходить с 16.30

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 212

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч восьмого тура Российской Премьер-лиги. «Крылья Советов» сыграют с командой «Краснодар». Начало матча в 19.30.

Для удобства болельщиков-автомобилистов будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заезд со стороны Демократической по улице Арена 2018, далее по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее по улице 2-ой проезд.

Будет ездить специальный трамвай S5 от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляны. Маршрут от Барбошиной поляны до стадиона начнет работу в 16.30; от Тухачевского до стадиона в 16.31. Интервал движения трамвая – 7 минут.

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