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Для гостей отделения Банка России устроили конкурсы и экскурсии

24.09.2018
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В субботу, 22 сентября, гости самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России соревновались в эрудиции на Дне открытых дверей.

Участники пытались за 30 секунд запомнить расположение купюр на экране, определяли вес мешка с монетами, считали в уме сумму денег, зная количество монет в мешке и их номинал.

Также для гостей провели экскурсии. Им рассказали о становлении банковской системы в России, особенностях работы и быта банковских служащих XIX века. На другой экскурсии слушатели узнали про архитектуру здания и связь его создателя Александра Щербачева с городским главой XIX века Петром Алабиным.

На День открытых дверей также пришли волонтеры финансового просвещения. Они рассказали о программах повышения финансовой грамотности. Например, людей старшего возраста обучают пользоваться банковскими картами при оплате коммунальных услуг через интернет, а для школьников проводят занятия по основам финансовой грамотности.

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