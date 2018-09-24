Для гостей отделения Банка России устроили конкурсы и экскурсии

В субботу, 22 сентября, гости самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России соревновались в эрудиции на Дне открытых дверей.

Участники пытались за 30 секунд запомнить расположение купюр на экране, определяли вес мешка с монетами, считали в уме сумму денег, зная количество монет в мешке и их номинал.

Также для гостей провели экскурсии. Им рассказали о становлении банковской системы в России, особенностях работы и быта банковских служащих XIX века. На другой экскурсии слушатели узнали про архитектуру здания и связь его создателя Александра Щербачева с городским главой XIX века Петром Алабиным.

На День открытых дверей также пришли волонтеры финансового просвещения. Они рассказали о программах повышения финансовой грамотности. Например, людей старшего возраста обучают пользоваться банковскими картами при оплате коммунальных услуг через интернет, а для школьников проводят занятия по основам финансовой грамотности.