Машина будущего и модели самолетов. Что еще можно было купить на «Сделано в Самаре»

В минувшие выходные на площади имени Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре». 20 мастеров презентовали горожанам товары ручной работы — обереги, украшения, одежду и сувениры. Понравившиеся изделия можно было приобрести по средней по городу цене за «хендмейд».

— Народные тряпичные куклы и мягкие игрушки смастерили наши воспитанники — ребята от семи до семнадцати лет, — рассказала педагог подросткового клуба «Мечтатель» Валентина Мартьянова. — За свои работы дети получают «зарплату». Это дает им дополнительный стимул к творчеству.

Мастер по дереву Геннадий Ненашев выложил на прилавок модели танков, самолетов, автомобилей. Была и мини-копия аппарата для космических исследований, изображение которого умелец нашел в журнале.

— Это машина будущего. Детям наверняка будет интересно узнать, что она собой представляет, — убежден Ненашев.

Начальник отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович пояснила, что выставка-продажа впервые была организована на открытом пространстве.

— Мы проводим экспозицию третий год подряд, так что это уже традиция. В этом году она прошла в два этапа — во время Дня города и на осенней сельскохозяйственной ярмарке. Люди не занимаются массовым производством, поэтому у них нет возможности арендовать площади в торговых центрах. Город поддержал мастеров и предоставил им торговые места бесплатно, — сказала Рабинович.