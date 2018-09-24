Бизнес

Машина будущего и модели самолетов. Что еще можно было купить на «Сделано в Самаре»

24.09.2018
Автор текста: Яна Емелина Автор фото: Владимир Пермяков 0 244

В минувшие выходные на площади имени Куйбышева  работала выставка «Сделано в Самаре». 20 мастеров  презентовали горожанам товары ручной работы — обереги, украшения, одежду и сувениры.  Понравившиеся изделия можно было приобрести по средней по городу цене за «хендмейд». 

 
 
 
 
 

    — Народные  тряпичные куклы и мягкие игрушки смастерили наши воспитанники — ребята от семи до семнадцати лет, — рассказала педагог подросткового клуба «Мечтатель» Валентина Мартьянова. — За свои работы дети получают «зарплату». Это дает им дополнительный стимул к творчеству.

    Мастер по дереву Геннадий Ненашев выложил на прилавок  модели танков, самолетов, автомобилей. Была и мини-копия аппарата для космических исследований, изображение которого умелец нашел в журнале.

    — Это машина будущего. Детям наверняка будет интересно узнать, что она собой представляет,  — убежден  Ненашев.

    Начальник отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович пояснила, что выставка-продажа впервые была организована на открытом пространстве.

    — Мы проводим экспозицию третий год подряд, так что это уже традиция. В этом году она прошла в два этапа — во время Дня города и на осенней сельскохозяйственной ярмарке. Люди не занимаются массовым производством, поэтому у них нет возможности арендовать площади в торговых центрах. Город поддержал мастеров и предоставил им торговые места бесплатно, — сказала Рабинович.

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