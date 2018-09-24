Политика

Министры больше не смогут занимать должность вице-губернатора

За изменения в структуре проголосовали депутаты Самарской губернской думы

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 612

В понедельник, 24 сентября, состоялось заседание Самарской губернской думы. Один из вопросов в повестке касался изменений в структуре областного правительства. 

Полномочия министерства экономического развития в сфере торговли перешли к министерству промышленности. Кроме того, депутаты приняли поправки в областное законодательство, согласно которым министры больше не могут занимать должность вице-губернатора.

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