Министры больше не смогут занимать должность вице-губернатора

В понедельник, 24 сентября, состоялось заседание Самарской губернской думы. Один из вопросов в повестке касался изменений в структуре областного правительства.

Полномочия министерства экономического развития в сфере торговли перешли к министерству промышленности. Кроме того, депутаты приняли поправки в областное законодательство, согласно которым министры больше не могут занимать должность вице-губернатора.