Самарцы в древнерусских костюмах прошли пешком по Жигулевским горам

Горожане, увлеченные исторической реконструкцией, отправились в поход по территории национального парка «Самарская Лука».

Они отмахали по заповеднику 31 километр в костюмах и со снаряжением, соответствующим эпохе Древней Руси. Подробности рассказал один из организаторов похода Сергей Новиков.

— Сергей, расскажи, в чем особенность похода?

— Мы решили пройти пешком довольно большой маршрут через «Самарскую Луку». Начальной точкой было село Торновое, конечной — Ширяево. Все участники использовали одежду и снаряжение, подобные тем, что были в раннем Средневековье, а именно в IX-XI веках. В Европе это время носит название «эпоха викингов». Для нас же это период рождения и становления государства, которое называлось Русь. Из современного снаряжения в походе были лишь мобильные телефоны, фото- и видеоаппаратура,

а также походная аптечка.

— Какая была цель всего этого?

— Это был эксперимент. Одна из задач — испытание одежды и снаряжения в пешем переходе и на ночевке. Для нас, людей, интересующихся историей, в том числе и с практической стороны, это имеет огромное значение. Мы получили более полное представление об историческом процессе в эпоху Средневековья.

— Давно возникла идея такого похода?

— Хотел сделать это давно, но все как-то откладывал. Участвовал в походах по Самарской области и в других регионах, а этот маршрут оставлял на потом. Толчком к претворению идеи в жизнь стал водный поход по Волге от Ярославля до Нижнего Новгорода. Команда реконструкторов прошла этот путь на двух копиях кораблей викингов. Участники использовали одежду и снаряжение той эпохи. Сам маршрут тоже был историчен. Викинги ходили по Волге вплоть до Каспия и называли этот путь Аустрвегр — что переводится как Восточный путь. Вернувшись в Самару, я сразу понял, что пришло время отправиться в поход по Луке. Рассказал друзьям и они сразу решили ко мне присоединиться.

— Сколько людей отправилось в путешествие, кто они и откуда?

— В нашей команде было шесть участников: студент, системные администраторы, преподаватель йоги и экскурсовод. Все из Самары, все занимаются исторической реконструкцией,то есть воссозданием материальной культуры прошлого.

— Видели что-то необычное и интересное по дороге?

— Маршрут проходил по одному из живописнейших мест национального парка — Ширяевскому оврагу. Второй целью похода была именно прогулка с созерцанием местных красот. В этом нам повезло. Погода стояла чудесная, было тепло. Лес уже начал окрашиваться в цвета осени. Было на что посмотреть. Национальный парк пользуется большой популярностью у велосипедистов. Пеших групп за время перехода мы не встретили.

Немного нас огорчила «Каменная чаша» — территория, где сходятся несколько оврагов. В этом месте есть родник, где люди набирают воду или обливаются. И оставляют мусор. Видимо, не все туристы считают, что его нужно увозить.

— Какие бытовые вопросы пришлось решать?

— На месте ночевки нужно было приготовить еду и собрать дрова. Несмотря на то, что температура ночью была около 8-10 градусов, никто не замерз. В основном мы ели то, что взяли с собой. Продукты были, так скажем, аутентичные: лесные орехи, яблоки, ржаной хлеб, сыр, лук и куриное мясо. Сварили гречку с мясом, приготовили отвар из листьев и плодов ежевики. Мы знали, что вокруг бродят дикие животные,

поэтому собрали всю еду в один мешок и подвесили на дерево. Однако про мешок с крупой забыли. В итоге ночью в лагерь пришла лисица и утащила его.

— Планируете ли еще подобные мероприятия?

— Всем поход понравился. Поэтому, конечно, такие мероприятия еще будут. Возможно, с большим количеством желающих. Маршруты сейчас прорабатываем. Пройти такое большое расстояние в аутентичной одежде и снаряжении — задача не самая легкая. Мы привыкли к транспорту, современной одежде и обуви. Тем не менее все прошло отлично, несмотря на усталость. Мы приобрели опыт.