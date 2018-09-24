Жителям предлагают высказать в соцсетях мнение о ремонте дорог

В понедельник, 24 сентября, стартовал опрос общественного мнения о работе проекта «Безопасные и качественные дороги».

Его проводят в официальном сообществе проекта в соцсетях. Выразить свое мнение может любой пользователь до 1 октября.

Сейчас в области завершается ремонт дорог. Общая готовность сейчас составляет 82%, полностью закончены работы в Новокуйбышевске и Чапаевске. В Самаре, Тольятти, Жигулевске и Кинеле большая часть дорог проходит приёмку. Срок завершения работ — 31 октября.

Первый опрос о проекте «Безопасные и качественные дороги» прошел в июне. Тогда на вопрос «Как вы оцениваете качество ремонта в агломерации?» 42,94% (1350 человек) проголосовало за вариант «нормально, но есть замечания», 22,46% (706 человек) — «очень плохо», 17,46% (549 человек) «хорошо, дороги ремонтируют, видны изменения», 17,14% (539 человека) ничего не знали о проекте.