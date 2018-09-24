У «Ладьи» открыли Софийский Собор

В воскресенье, 23 сентября, на четвертой очереди набережной состоялась первая торжественная служба.

Открытие приурочили к 1030-летию Крещения Руси. На первую службу, которую провел митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, пришли около тысячи верующих. В конце богослужения Владыка произнес проповедь, в которой поздравил прихожан с открытием церкви. Он поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в строительстве храма.

— Самарская область богата своими традициями, своими талантливыми людьми, природой и, конечно, духовной жизнью. Я очень рад, что в последние годы молитвами и трудами владыки Сергия, с помощью Божией и помощью всех жителей региона, при их участии в восстановлении храмов, наша земля не только украшается, но и возвращается к своим духовным корням,- сказал Дмитрий Азаров. – У нас еще много работы в этом и других храмах. И наш святой долг — их восстановить, вернуть их людям, церкви, вере.

Храм начали строить еще в 2005 году. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет приостанавливали. С помощью прихожан, меценатов и региональных властей строительство завершили.