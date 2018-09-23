Гойко Митич — из трюкачей в кинозвезды

Переполненный зал кинотеатра «Художественный» едва вместил всех желающих встретиться с легендарным кинокумиром 60 — 70-х годов XX века Гойко Митичем. Вечер прошел во время фестиваля «Соль земли».

Вспоминая былое

Гойко Митич прибыл в наш город впервые. Многие предвкушали эту встречу как воплощение давней мечты выразить актеру свое восхищение. Ведь 40 лет назад народ буквально ломился в кинотеатры на картины, где неподражаемый Гойко был красивым, сильным, ловким и неуловимым. И при этом вовсе не кровожадным, а самым что ни на есть справедливым индейцем. Ленты пересматривались по много раз. В него была влюблена половина девушек Советского Союза. А для парней он стал образцом для подражания, именно после его «индейского сериала» появилась мода на «качалки» — спортзалы с тренажерами, где ребята накачивали себе мускулы, как у Гойко-Чингачгука.

Прошлое и настоящее

У пришедших в «Художественный» зрителей была возможность выразить актеру свое восхищение как минимум по двум поводам. За прошлое и настоящее. Вспоминая былые заслуги в кино и видя его отличную форму сегодня, когда ему уже 78 лет. О былом он рассказывал увлекательно, емко, с юмором (кстати, по-русски говорит очень хорошо). А в настоящем Гойко Митич — не просто востребованный актер театра и кино, но и подтянутый, энергичный, при этом очень доброжелательный, открытый, абсолютно не «зазвездившийся» человек.

Его, спортивного сербского парня, агенты киноиндустрии заметили в институте физкультуры, где он получал образование. Требовались ребята на трюки, и он вошел в их число. А потом уже пригласили на роль. И дальше пошло-поехало. Судьба его выбрала и повела. Он нисколько не сопротивлялся, поскольку дело понравилось, а трюки выполнял так, что ни разу за время очень сложных и опасных съемок не получил серьезной травмы.

На самарской встрече у зрителей была возможность увидеть на экране несколько непростых моментов, когда индеец в исполнении Гойко укрощал дикую лошадь, на полном скаку хватался за ветку дерева и исчезал в листве, преодолевал пороги бурной реки. Все это актер делал сам, без дублеров. И получалось естественно, органично, увлекательно, будто этот парень из Югославии родился и вырос в индейском племени. Потому-то даже в Америке, встречаясь с индейскими вождями, он был принят как свой. Там ему сказали: ты все делаешь как надо, с тобой мы раскуриваем трубку мира.

— Так я и стал «индейцем навсегда», хотя позже сыграл очень много самых разных ролей — от советского маршала до мафиози и пожилого ловеласа, — говорит актер. — Всего у меня 54 фильма, и только 12 из них — об индейцах.

Актер написал и выпустил две книги. По-прежнему снимается, играет в театральных спектаклях и даже мюзиклах. Признался, что запел не так давно. И исполнил со сцены две композиции. Извинился, что на немецком языке, поскольку вот уже полвека живет в Германии. Перебрался туда из Югославии, когда создавалась его «индейская галерея» на киностудии «Дефа» в ГДР.

Выглядит и держится замечательно. Секрет прост.

— Во-первых, я каждый день плаваю. Причем начинаю плавательный сезон раньше многих и заканчиваю позже всех. И вы здесь, в Самаре, счастливые люди, потому что у вас есть Волга! Меня всегда привлекали физкультура и спорт, так же и сегодня. И если будет лошадь — вскочу на нее, нет проблем. Думаю, у меня еще хорошая кондиция. Во-вторых, я все время работаю, у меня не было времени стареть. И даже волосы у меня черные, а сейчас они седые, потому что покрасил, — смеется гость.

Он не назвал третью причину, но из общения с ним стало ясно, что этого человека судьба наделила еще и даром доброжелательного отношения к людям, талантом сопереживания. Почему он играл индейцев вовсе не страшными злодеями, снимающими скальпы с бледнолицых? Потому что отважные, но обреченные племена отстаивали от белого нашествия свои исконные земли. Почему не любит нынешний «клиповый» кинематограф? Потому что в нем не остается места для души, а надо быть ближе к природе, к естеству.

Самарские зрители признавались в душевном трепете, с которым шли на эту встречу. И благодарили актера за то, что сегодня, почти через полвека, он их восхитил еще больше. Поскольку, как выяснилось, он и стареет красиво, достойно. И наверняка так же прямо держится в седле, как в молодости. И, как и его Чингачгук, не держит за душой ни зла, ни агрессии. Просто отстаивает справедливость.