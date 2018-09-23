Как пережить осеннюю депрессию

Холодная дождливая погода влияет на настроение многих людей не лучшим образом. Часто причиной апатии и упадка сил может стать осенняя депрессия.

Симптомы

Стоит отметить, что депрессия — не просто плохое настроение, а психическое расстройство. Эта болезнь имеет ряд основных симптомов. В их числе подавленное состояние, отсутствие сосредоточенности, раздражительность, суетливость, беспричинная тревога и разнообразные страхи.

Врачи отмечают, что у пациентов, как правило, меняется поведение. Больные часто разрывают контакты с близкими. Они становятся недовольны собой и окружающими, постоянно анализируют свою жизнь. Также у пациентов меняются предпочтения в еде и нарушается сон.

Причиной возникновения депрессии могут быть испытанный стресс и просто любое негативное событие в жизни. Свою роль играет также дождливая погода. В отсутствие солнца в организме человека вырабатывается мелатонин — гормон, отвечающий за сон. Именно его избыток может спровоцировать развитие депрессивного состояния.

Последствия

Болезнь может проявляться в нескольких вариантах. Легкая форма хорошо поддается лечению. Пациент может обойтись без применения медикаментов. При средней форме депрессия уже начинает влиять на физическое состояние больного. В этом случае в лечении необходим комплексный подход. Тяжелая форма самая опасная, так как способна вызывать у пациента навязчивые мысли. В такой ситуации для полного выздоровления понадобится длительное время.

Многие привыкли справляться с депрессией своими силами. Однако встречаются по-настоящему серьезные случаи, и если вовремя не обратиться к специалисту, болезнь может перейти в хроническую форму. Тогда негативные последствия не заставят себя долго ждать. Чаще всего страдают головной мозг, сердце и нервная система.

По мнению врачей, у тех, кто подвержен депрессии, возникает риск развития тромбоза. Причина — в повышенном выбросе адреналина, который влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Также у больных наблюдается ослабление иммунитета из-за недосыпания и стресса. На фоне угнетенного состояния развивается и хроническая усталость, которая может вызвать серьезные психические заболевания.

Как это пережить

Побороть болезнь можно только при условии, что пациент сам к этому стремится. С легкой формой депрессии можно справиться, радуя себя небольшими мелочами, уделяя время активному отдыху. Также важна поддержка близких и друзей.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство людей избавляются от стресса и депрессии с помощью общения с родственниками — таких примерно 70%. 40% процентов опрошенных борются с хандрой, занимаясь домашними делами, чуть меньше горожан предпочитают выезжать на природу и путешествовать. 26% выбирают активный отдых и спорт, 23% поднимают себе настроение, съев что-нибудь сладкое. Кроме того, позитивные эмоции многим приносит шоппинг, поход в театр или ресторан. При этом следует помнить, что вредные привычки, в частности алкоголь, способны только усугубить ситуацию.

Если чувствуете, что самостоятельно справиться с депрессией вам не удастся, лучше всего обратиться к специалисту. Лечением этой болезни занимаются психологи, психотерапевты, психиатры, психоаналитики и неврологи.

Примерно 42% россиян испытывают осенью упадок сил и отмечают ухудшение настроения.

Мнения специалистов

— Во власти сезонной депрессии может оказаться любой человек, независимо от темперамента, достатка или социального положения. В группу наибольшего риска входят одинокие люди, сотрудники сферы обслуживания, а также те, кто только вернулся из отпуска. Женщины больше подвержены сезонной депрессии, так как их организм вырабатывает вдвое меньше серотонина (гормона радости, — Прим.ред.), чем мужской. Чтобы избежать осенней хандры, уделите внимание вашему рациону. Питайтесь правильно. Образованию серотонина способствуют бананы, апельсины, финики, мясо и молочные продукты. Общеизвестный антидепрессант — шоколад, но увлекаться им не стоит. Также рекомендую заменить чай и кофе травяными настоями. Плохое настроение нейтрализуют отвары чабреца и липы. Установите режим сна и бодрствования. Помните, что ежедневно необходимо спать хотя бы восемь часов. Минимизируйте время, проведенное перед телевизором. Не позволяйте сезонной депрессии войти в вашу жизнь и омрачить ее. Светлана Юдина, психолог

— Если человек подвержен осенней депрессии, это говорит о неудовлетворенности жизнью, а именно тем, что в ней происходит. Казалось бы, состояние такое, что врагу не пожелаешь. Однако это самое благоприятное время для внутренней работы над собой, для избавления от неэффективных стратегий и негативных привычек, для анализа своих целей и желаний. От того, как именно человек будет проживать этот период, зависит траектория его дальнейшей жизни. Депрессия говорит о нерешенных внутренних проблемах и является сигналом к тому, чтобы обратить внимание на себя, на свои потребности. Любой кризис необходим для роста и развития. Осенняя депрессия, подаренная нам самой природой, дает возможность провести ревизию в своем внутреннем мире, навести в нем порядок, избавиться от лишнего и ненужного. Татьяна Лощинина, экзистенциальный психолог