Кто ученый: Василий Пятин и очки, нормализующие биоритмы мозга

Разработка применяется в медицине и в быту. УЖЕ РАБОТАЕТ: очки Blue Sky pro.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в быту и в медицине (при немедикаментозной терапии и физиотерапии). Автор видео: Андрей Сёмочкин Для начала надо прояснить, что такое циркадианные (циркадные) ритмы, как они влияют на живые организмы и как их сбой может отразиться на здоровье человека. Британский нейробиолог, профессор Оксфордского университета Рассел Фостер описал их так: это внутренние биологические ритмы организма с периодом около 24 часов. Они подстраивают его физиологические и поведенческие аспекты к суточным изменениям в природе. Делают так, чтобы организм был полностью адаптирован. Чтобы каждая клетка тела совершала нужные процессы в нужное время суток. Например, за три часа до рассвета организм увеличивает скорость обмена веществ, температуру и усиливает кровообращение — это подготовка к активной деятельности в течение дня. Но далеко не всегда наш образ жизни соответствует заложенным природой биологическим ритмам. Исследования Фостера показали, что на циркадианные ритмыбольшое влияние оказывает солнечный свет. Светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки глаза улавливают чередование света и темноты и посылают сигналы в циркадианный центр мозга. И со временем при недостаточном получении солнечного света биоритмы нарушаются. В результате десинхронизации циркадианных ритмов могут возникнуть нейроэндокринные нарушения, например диабет второго типа, бессонница, депрессия, метаболические расстройства, ожирение, проблемы иммунной системы, провоцируются и более серьезные заболевания. Выход предлагают ученые Самарского государственного медицинского университета. Они создали очки регуляции циркадианных ритмов Blue Sky pro. По их словам, электронное устройство способно нормализовать биоритмы мозга человека.

— Да, люди видят свет, вроде бы нет никаких вопросов. Но на самом деле это скрытая проблема, — рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой физиологии СамГМУ, изобретатель устройства Василий Пятин. — Отсутствие необходимого количества солнечного света в нашем «рационе» приводит к различным патологиям. Мы все-таки урбанизированные люди: постоянно на работе, в машине, дома, где солнца нет. Для решения проблемы мы и разработали такой девайс. Суть в том, что свет, излучаемый очками, аналогичен голубому спектру солнечного света утром (с 6 до 10 часов) и вечером (с 16 до 18 часов). Попадая на сетчатку глаза, этот голубой свет активирует работу мозга, наши внутренние биологические часы. — Попросту, устройство выключает ночной биоритм. Утром походил в очках — стирается вся сонливость. Вечером, когда человек занимается green-терапией — гуляет, смотрит на небо — или ходит в очках, то получает стимул, который задерживает начало сонных процессов где-то до 23 часов. Когда, собственно, и советуют обычно ложиться спать, — пояснил профессор Пятин. Очки рекомендуют носить не менее 30 минут утром и вечером именно в указанные промежутки времени. Но можно и во время рабочего дня минут на 15, если вдруг возникает чувство сонливости. Использовать их следует там, где нет достаточного естественного освещения. Если летом мы можем понежиться на солнышке, то в холодное время года особо не разгуляешься, да и интенсивность света снижается в разы. А потребность организма в нем значительно растет. Кроме того, очки могут быть полезны во время смены часовых поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. — Мы измерили яркость голубого неба с помощью специального прибора. Она составила от 50 тысяч до 70 тысяч люкс. Когда мы в комнате отворачиваемся от окна при светлом времени суток, — освещенность не больше 200 люкс. Искусственное освещение подстроено так, чтобы человек просто видел, но этого недостаточно, — говорит разработчик. — Например, освещение на рабочем столе должно быть 500 люкс. Чтобы как-то повлиять на биологические часы, нужно освещать белый лист бумаги 500 люксами и смотреть на него в течение одного часа. Только тогда что-то получится, но никто этого не делает. По словам Пятина, очки позволяют проводить профилактику различных нарушений здоровья человека, связанных с биоритмами, и в течение пары дней восстанавливать правильный суточный ритм. Их можно использовать при нарушении сна, депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях, а также когда снижается концентрация внимания.

— Мы проводили различные исследования. Например, студенты-добровольцы проходили психофизиологические тесты в раннее утреннее время, когда еще темно. После 30 минут ношения очков они более успешно выполняли тесты на внимание. Кроме того, один из наших добровольцев брал очки за Полярный круг. Когда он вернулся, рассказал, что не почувствовал, что вообще уезжал из Самары. Будто времена суток привычно чередовались, хотя вокруг была полярная ночь. Не было обычных для северных условий нарушений сна. Очки обеспечили ему быструю адаптацию, — рассказал Пятин.

По словам разработчика, устройство не имеет прямых аналогов на российском и мировом рынках. — В Австралии появился подобный девайс, но с несколько другими спектральными характеристиками. В Европе есть упрощенное светоизлучающее устройство для управления биоритмами человека, — говорит Пятин.

Дизайн последней версии очков специально оптимизировали, чтобы они не мешали параллельно заниматься, например, рабочими или бытовыми делами. Сейчас разработчики почти готовы к выпуску устройства на рынок. Планируют выйти в серию осенью этого года. Предполагают, что приобрести очки сможет любой желающий. Пользоваться ими несложно.



— Нашими очками управляет всего одна кнопка. В них установлены светодиоды со специальным фильтром. Аккумулятор в одном блоке, схема управления в другом, — пояснил Пятин. — Стоимость, конечно, зависит от серийности, но, скорее всего, цена будет около пяти тысяч рублей. Будет организована система обслуживания: сервис, ремонт и прочее.



ДОСЬЕ ВАСИЛИЙ ПЯТИН. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, заслуженный деятель науки Самарской области, председатель Самарского отделения физиологического общества имени И.П. Павлова Российской академии наук, член редакционного совета журнала «Наука и инновации в медицине», член научно-медицинского Консультационного совета Power Plate Int. (Великобритания). ОБРАЗОВАНИЕ: Куйбышевский медицинский институт. Специализация — лечебное дело. * * * Устройство, управляющее биоритмами мозга человека, далеко не единственная разработка Василия Пятина. Всего у него 32 свидетельства и патента РФ. Кроме того, он автор семи научных монографий и 315 научных публикаций, а также 48 учебно-методических изданий, из которых 10 — это учебники по физиологии для студентов медицинских вузов.

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